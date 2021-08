Candidatura de José Manuel Gonçalves reuniu com Rotary Club do Peso da Régua

A candidatura autárquica, liderada por José Manuel Gonçalves, reuniu com o Rotary da Régua.

Nesta reunião, o candidato enalteceu o contributo que tem sido dado pelo Rotary Club da Régua, com destaque para o papel “exemplarmente cumprido pela Universidade Sénior e pelo apoio que tem sido prestado em contextos diferentes, mas com o denominador comum de querermos fazer sempre a melhor promoção do nosso território e da nossa cultura”.

“A abrangência da ação do Rotary Club da Régua continuará a beneficiar o desenvolvimento do concelho e a estabelecer pontes com entidades, cujo futuro poderá passar por Peso da Régua. É este sentido de missão que nos une e nos impele a continuar a trabalhar em prol de um futuro com a qualidade de vida consolidada”, declarou a candidatura, em comunicado.