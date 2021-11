Candidaturas da Bolsa de Estudo Miguel Torga para Ensino Superior 21/22 Disponíveis Esta Semana

Ficam disponíveis esta semana, a partir do dia 11 de novembro de 2021, as candidaturas à Bolsa de Estudo Miguel Torga para o Ensino Superior 2021/2022, com o prazo de candidaturas a terminar no dia 24 deste mês.

O Regulamento e o Requerimento de candidatura estão disponíveis nos serviços de Educação e Ação Escolar da Câmara Municipal de Sabrosa ou no sítio oficial do Município de Sabrosa, através dos links:

Regulamento:https://www.sabrosa.pt/…/Regulamento_de_Atribui__o_de…

Requerimento de candidatura:https://www.sabrosa.pt/…/requerimento_bemt__uof_eae.pdf

As candidaturas devem ser entregues, devidamente preenchidas, no Gabinete de Educação e Ação Escolar até ao último dia disponível para o efeito.

Pode obter mais informações poderá dirigir-se ao Gabinete de Educação e Ação Escolar, ou através do contacto telefónico: 259 937 120.

Fonte: Câmara Municipal de Sabrosa