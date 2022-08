Canil Municipal de Boticas promoveu campanha de adoção de animais de companhia

O Canil Municipal de Boticas promoveu, nos dias 16 e 17 de agosto, a Campanha de Adoção de Animais de Companhia.

A iniciativa decorreu em dois locais distintos e de muita movimentação, nomeadamente no Largo da Feira e também na Praça do Município, o que permitiu a adoção de alguns cães e gatos que se encontravam alojados no canil e a partir de agora passaram a ter uma nova casa.

Mais do que o número de adoções, a realização da campanha pretende, em primeiro lugar, consciencializar e sensibilizar a população para a problemática do abandono e maus tratos a animais, relembrando que estes não são objetos e merecem ser tratados com dignidade e carinho.

Em segundo, dá a conhecer o trabalho desenvolvido pela Câmara de Boticas e pelo canil municipal, no que concerne à captura e resgate de animais errantes e abandonados, garantindo-lhes um abrigo com condições de vida e cuidados veterinários.

O Canil Municipal de Boticas está de portas abertas para adoções responsáveis que possam contribuir para melhorar as condições de vida destes animais de companhia.

GC CM Boticas