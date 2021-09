Canoísta Norberto Mourão recebido em festa pela família em Quintelas

O canoísta vila-realense Norberto Mourão, campeão europeu e vice-campeão mundial, conquistou, no sábado, a medalha de bronze na prova 200 metros VL2 nos Jogos Paralímpicos, em Tóquio. Todavia, essa não foi a única recompensa que o esperava, dado que, ontem, foi recebido com uma festa, em Quintelas, freguesia de Mondrões, organizada pela família.

“Eu não estava mesmo nada à espera e vim para aqui um bocado ao engano. Vim para ver a minha avó antes de ela se ir deitar e quando cheguei aqui vi esta receção toda”, declarou o campeão.

A mãe, Alcina Mourão, cujo orgulho e amor transbordavam, frisou que o facto de o filho regressar com esta medalha “é a maior alegria que podia ter”. “Ele fez por tudo para ganhar esta medalha e eu tinha esperança que ganhasse. Chegou a um patamar que eu nunca imaginei. O meu filho, não há melhor do que ele. É muito positivo, para ele tudo está sempre bem. É ele que nós da força”, declarou a mãe, frisando que a saudade que sente quando vai embora para os treinos, valeu a pena.

Um percurso difícil marcado pelo sucesso

Quando questionado sobre o seu percurso até à medalha de bronze, o canoísta explica que foi difícil, mas que tudo foi feito para a alcançar. “Foram muitos anos de trabalho de toda a equipa porque, fui eu que estive na água, mas sem o resto da equipa não ia a lado nenhum. Trabalhamos para isso, mas não podia prometer uma medalha, dado ia ser muito difícil alcança-la. Tão difícil que, quando acabei a prova, olhei para o lado e vi vários atletas do meu lado esquerdo, pensava que não tinha conseguido. Só quando saiu a classificação é que percebi que tinha ficado em terceiro. Aí deu para fazer a festa e foi um sentimento de alívio”, contou o atleta, referindo que “esta medalha vale mais do que qualquer outro resultado”.

O próximo passo é na Dinamarca, no Campeonato do Mundo, a última prova do ano e, apesar do desgaste provocado nos jogos, Norberto Mourão frisou que dará o seu melhor para obter uma boa classificação.