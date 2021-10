Cantinas Escolares de Chaves assinalaram Dia Mundial do Ovo com ementa saudável

Para assinalar o Dia Mundial do Ovo, o Município de Chaves proporcionou na comunidade escolar ações de sensibilização para os benefícios nutricionais inerentes ao consumo de ovos, através da constituição de ementa saudável elaborada, neste caso com a inclusão do ovo cozido.

Para desmistificar o preconceito relacionado com a ingestão deste alimento, o nutricionista municipal, Filipe Ferreira, acompanhou esta ação junto dos mais novos, que manifestaram adesão e satisfação no seu consumo, podendo este ser confecionado de várias formas.

Durante muito tempo o ovo foi considerado um mau alimento, hoje é apreciado como um dos alimentos centrais para uma alimentação saudável, integrando a Roda dos Alimentos. Distintos estudos científicos já demonstraram que o ovo, ao contrário do que se pensava anteriormente, é um alimento completo e muito rico do ponto de vista nutricional, fornecendo nutrientes essenciais ao organismo, entre os quais proteínas, vitaminas e minerais.

Por estes motivos e mais alguns o município disponibiliza nas suas ementas mensais dois pratos de ovo, em substituição ao prato de carne. Tornando assim as refeições das crianças mais saudáveis.