Capuchinhas: mulheres produzem vestuário em burel, linho e lã em Mesão Frio

Integrada na «Semana Municipal para a igualdade», no dia 28 de outubro, foi dinamizada uma visita ao negócio empreendedor «Capuchinhas», destinada a mulheres desempregadas do concelho de Mesão Frio. A iniciativa foi promovida pelo Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) 4G «Porta D’Ouro», em parceria com a Câmara Municipal de Mesão Frio, com o propósito de estimular e incrementar a criatividade, a motivação e o espírito empreendedor femininos.

De visita às «Capuchinhas», as mulheres mesão-frienses ficaram a conhecer o testemunho desta cooperativa constituída por quatro mulheres da Serra do Montemuro, que produz vestuário em burel, linho e lã, tecidos em teares manuais, usando métodos tradicionais com design contemporâneo.

O modelo empreendedor, que soube transformar as tradições em postos de trabalho, surgiu numa pequena aldeia de Castro D’Aire e serviu de referência a este grupo de mulheres, sobretudo por estar situado num meio que resistiu à desertificação e com escassas ofertas profissionais.

Fonte: CM Mesão Frio