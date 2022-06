Careto Airshow regressa aos céus de Bragança

No primeiro fim-de-semana de julho os céus de Bragança voltam a estar em festa com o Regresso do Careto AirShow. O espetáculo aéreo conta com sete pilotos acrobatas, entre eles Ramón Alonso, com títulos de Campeão do Mundo e Campeão da Europa.

O contexto mundial de pandemia impediu a realização em 2020 e 2021 do Careto Airshow, o Festival promovido pelo Aero Clube de Bragança (ACB). A saudade deste grande encontrou impeliu a organização a programar um evento marcante, para regressar em grande e retomar as dinâmicas, sociais e económicas geradas pela vinda a Bragança de centenas de amantes da aeronáutica e visitantes atraídos pelos diversos espetáculos que o Careto AirShow promove.

O aeródromo municipal de Bragança começa a receber as primeiras aeronaves que acorrem, ao evento no dia 1 de julho, mas o grande dia, com maior concentração de atividades é o dia 2 de julho.

A manhã é reservada à chegada das aeronaves e pilotos, que neste evento também encontram um espaço de reflecção e aprendizagem, estando prevista a realização de um fórum sobre segurança, um assunto de maior importância na aeronáutica.

O público em geral terá o momento alto de festival na tarde de 2 de julho, sábado, no aeródromo poderá apreciar a exposição de aeronaves, algumas clássicas, bem como desfile e exposição de carros antigos, já habituais neste encontro.

Está previsto um espaço dedicado a crianças, com monitores, que garantem o divertimento dos mais pequenos dando mais liberdade aos pais.

A animação e a diversão que os tradicionais Caretos garantem também estão garantidos.

Este ano a organização programou uma área de Tasquinhas, que além de refeições ligeiras servem também os pratos mais típicos da região, à hora de almoço e jantar, permitindo às famílias ou amigos, alargarem o convívio sem terem de sair do recinto do Festival.

À noite a iniciativa “Night Glow – Voos cativo de Balão de Ar Quente” vai levar luz e cor ao aeródromo e a já ansiada Festa dos anos 80 “Oitentamente”, promete encerrar este primeiro dia de festival com muita alegria e animação.

Mas, o momento maior do Careto AirShow, é o espetáculo acrobático que acontece toda a tarde, a partir das 15h00. A esta altura já há confirmação da participação de sete pilotos acrobatas, entre eles o espanhol, Ramón Alonso, com título de Melhor do Mundo.

O público pode contar também com saltos de paraquedistas que, como habitual, saltam vestidos com fatos de caretos.

Ao final da tarde há ainda lugar para batismos de voo solidários, neste dia totalmente direcionados para públicos vulneráveis, pessoas criteriosamente selecionadas para voar pela primeira vez, que de outra forma não teriam a oportunidade de realizar esta experiência.

No dia 3 de julho estão programados espetáculos de acrobacias em Aeromodelismo Acrobacia de aeromodelos.

A tarde é dedicada à realização de voos de divulgação do território e voos solidários.