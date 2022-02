CARFEST MCoutinho Usados – Feira de Usados em Vila Real

O momento ideal para comprar o seu próximo automóvel chegou! Comece o ano 2022 em grande!

De 5 a 15 de fevereiro, o CARFEST da MCoutinho Usados tem uma vasta seleção de automóveis usados e seminovos de todas as marcas e segmentos com descontos até 5.000€ e com oferta de +1 Garantia em viaturas selecionadas e disponíveis para entrega.

Num momento em que a demora para entrega de viaturas é cada vez maior, fruto da paragem da produção de componentes à escala global, o CARFEST da MCoutinho Usados disponibiliza 80 viaturas em exposição com preços únicos e condições especiais.

Destacam-se as seguintes oportunidades:

Peugeot 2008 1.2 PURETECH ACTIVE | 2021 | 21.290€ (Melhor preço do mercado)

Hyundai I20 1.0 T-GDI | 2019 | 13.900€

Audi A3 SPORTBACK 30 TFSI | 2019 | 22.490€

De modo a fazer uma compra inteligente, poderá contar com outros serviços disponíveis durante os dez dias do CARFEST da MCoutinho Usados, tais como: avaliação da retoma na hora, proposta de financiamento, proposta para seguro automóvel e ainda usufruir de produtos com benefícios fiscais e IVA dedutível.

Visite-nos em Vila Real, no Nervir junto ao NossoShopping – Alameda de Grasse, 5000-675.

Horário: Segunda a Sexta das 9h às 19h30 (Sábado e domingo das 10h às 18h30), com todas as medidas de segurança. Lembramos o uso obrigatório de máscara. Para mais informações contacte-nos através do 808 206 406.

Vai deixar escapar esta oportunidade? Com toda a confiança, o seu próximo automóvel está a sua espera.