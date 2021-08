Carimbo do Passaporte Douro vandalizado em Santa Marta de Penaguião

O Passaporte Douro é um projeto inédito cuja ação visa mostrar o Douro nas suas diferenças e nas suas riquezas, elegendo a monumentalidade, a cultura e as gentes como o mais importante desta imensa Região Património da Humanidade e de incomensurável potencial no País e no Mundo.

O Município de Santa Marta de Penaguião veio, em comunicado, mostrar a sua total indignação perante o vandalismo causado ao carimbo e à respetiva informação do Passaporte Douro no Miradouro de São Pedro de Fontes.

“Num espaço que se quer digno de visita por todos e para todos, não queremos acreditar que um penaguiense cometesse este ato, pondo em causa a sua própria cultura, história e raízes. Assim achamos importante reportar este tipo de estragos, para que todos possamos proteger o que é nosso. É aos próprios penaguienses que pedimos que sejam guardiões, e que de ora avante, estejam atentos a este tipo de “vandalismo”, informou o município.