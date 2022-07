Cáritas Diocesana de Vila Real recebeu visita da Cáritas Portuguesa

A Cáritas Diocesana de Vila Real recebeu, dia 12 de julho, a Cáritas Portuguesa, com o objetivo de conhecer a realidade local da instituição, as suas áreas de intervenção e os vários projetos que dinamiza.

A Presidente da Cáritas Portuguesa, Drª Rita Valadas, acompanhada pelo Dr. Hugo Coelho, Técnico de Comunicação e Angariação, foram recebidos nas instalações da Cáritas de Vila Real, onde lhes foi apresentada a instituição.

Durante a manhã visitaram a Quinta da Tapada, em Bisalhães, onde estão localizados os serviços administrativos da Cáritas, o Serviço de Apoio Domiciliário, a Comunidade Terapêutica e a Equipa de Intervenção Direta.

No período da tarde conheceram os Apartamentos de Reinserção Social, o projeto + Social_E8G, no Bairro da Telheira e depois, no centro da cidade de Vila Real, na Escola Carvalho Araújo, o Serviço de Atendimento Social, o projeto Mais Próximo de Ti 3 G e Espaço Humanus 3 G, a equipa RSI, o projeto CLDS_4G Vila Real e o programa Incorpora.

Durante a visita os coordenadores das várias respostas sociais e projetos da Cáritas de Vila Real tiveram oportunidade de apresentar o trabalho realizado e as dificuldades sentidas, transmitindo os problemas com que diariamente as pessoas e famílias se debatem na diocese de Vila Real.

No final da visita, o Sr. D. António Augusto, Bispo de Vila Real, recebeu a Presidente da Cáritas Portuguesa e a direção da Cáritas Diocesana de Vila Real. Este último encontro foi ocasião para se refletir nas raízes da instituição e nos motivos da sua ação assim como nas problemáticas e desafios com que se confronta.

Extremamente relevante pela partilha de experiências que permitiu, esta visita de trabalho foi ainda demonstrativa da relação de fraternidade e proximidade entre a Cáritas Portuguesa e a Cáritas Diocesana de Vila Real.