Cáritas promove Integração Social e estilos de Vida Saudáveis juntos de crianças e jovens de Vila Real

A Cáritas Diocesana de Vila Real, através do Projeto CLDS 4G Vila Real, realizou entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro uma semana de atividades, denominada “Férias em Movimento”, no âmbito de Eixo 2 “Intervenção Familiar e Parental Preventiva da Pobreza Infantil”, especificamente na ação 10 “Cidadania Júnior”. As crianças participantes, filhos das famílias acompanhadas pelo projeto, visitaram e participaram em diversas atividades. O intuito destas ações é promover medidas que reforcem o exercício pleno da cidadania das crianças e jovens nos domínios da saúde, do desporto, da cultura e da educação, melhorando a qualidade de vida e bem-estar e diminuindo a vulnerabilidade, discriminação e exclusão social. Promoveu-se a descoberta, o conhecimento e a diversão.

Foram desafiados alguns parceiros e empresas do nosso território a colher e dinamizar as atividades propostas. A DuluTénis que proporcionou uma oportunidade única a estas crianças e jovens de poderem experimentar a modalidade. A pastelaria Pãozinho-do-Céu que deu a conhecer todo o trabalho de fábrica, padaria e pastelaria. Transformaram as nossas crianças em pequenos pasteleiros e pasteleiras, meteram a “mão na massa” e o resultado final foi um pão e umas deliciosas bolachas. Também a Cavalariça das Bouças proporcionou um momento único. A todos foi dada a oportunidade de subir e montar a cavalo. O Regimento de Infantaria RI13 que prontamente abraçou a nossa iniciativa e deu a conhecer o espaço descrevendo todo o trabalho desenvolvido em torno da carreira militar, despertando o interesse nalgumas crianças. A Empresa da Cal, que nos concedeu uma visita guiada em pleno vale da Campeã, onde foi narrado cada recanto. Ainda visitaram o Museu da Vila Velha, o Parque de Lazer de Fonteita e assistiram a uma sessão de cinema. Parque de Lazer de Fonteita foi possível explorar e desfrutar de todo o meio envolvente. Apelámos à imaginação e à criatividade das nossas crianças, passaram para o papel as emoções e os melhores momentos vivenciados ao longo da semana.

Agradecemos a colaboração e disponibilidade de todos os envolvidos. Proporcionaram, na vida destas crianças, uma semana memorável.

E assim vamos construindo uma sociedade mais equitativa e mais solidária!