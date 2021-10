Carlos Silva Santiago reeleito presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro

Carlos Silva Santiago, presidente da Câmara de Sernancelhe foi reeleito, ontem, 26 de outubro, em reunião extraordinária, realizada no AUDIR – Auditório do Peso da Régua, para um novo mandato como Presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro.

Eleito entre os autarcas que constituem esta entidade, Carlos Silva Santiago tem como vice-presidentes Nuno Gonçalves, presidente da Câmara de Torre de Moncorvo (que ocupou esta função de vice-presidente da CIMDOURO no mandato anterior) e Luís Machado, presidente da Câmara de Santa Marta de Penaguião.

Para além do conselho intermunicipal, que será liderado nos próximos quatro anos por Carlos Silva Santiago, são órgãos da comunidade intermunicipal a assembleia intermunicipal, o secretariado executivo intermunicipal e o conselho estratégico para o desenvolvimento intermunicipal.

Para o secretariado executivo intermunicipal foi aprovada e eleita a lista composta pelo primeiro secretario executivo intermunicipal Domingos Carvas, ex-presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, e segundo secretario executivo intermunicipal João Rodrigues.