Carolina Eira conquista cinco classificações de pódio ao serviço da seleção nacional de Natação

A atleta Carolina Eira, do Ginásio Clube Vila Real, representou a Seleção Nacional Júnior no Dual Meet Andaluzia Portugal, competição que se realizou em Málaga entre 7 e 9 de janeiro. Numa competição que colocou frente a frente as Seleções Júnior e Pré-Júnior de Portugal e da Andaluzia, a nadadora do GCVR deu um importante contributo para as cores nacionais, participando em quatro provas individuais e ainda nas três provas de estafetas, onde contabilizou dois primeiros lugares, dois segundos e um terceiro lugar.

Carolina Eira venceu a prova de 200 metros Costas com a marca de 2.26.58 e integrou a estafeta Júnior que venceu a prova de 4×100 Estilos onde registou um novo recorde pessoal de 1.06.90 nos 100 Costas. A nadadora do GCVR registou mais dois segundos lugares quando integrou as estafetas Júnior lusas de 4×100 Livres e 4×200 Livres, somando ainda um terceiro lugar na prova de 100 Costas. Por fim, Carolina Eira nadou ainda as provas de 50 Livres e 100 Bruços, onde registou dois quartos lugares.

Esta foi uma excelente estreia para mais um atleta do GCVR ao serviço das cores nacionais, dando assim o melhor seguimento aos excelentes resultados que a atleta Carolina Eira tem alcançado.

Resultados: https://www.fan.es/campeonatos/malaga/2122/DUAL_MEET/