Carreira aérea Bragança-Portimão volta a passar por Vila Real

Após a autorização final por parte da ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil e conclusão do processo de reparação da pista do Aeródromo Municipal de Vila Real, o dia de ontem marca o retomar da carreira aérea que liga Bragança a Portimão e da qual Vila Real é uma escala fundamental.

Recorde-se que em julho de 2019 foi detetado um abatimento do piso da pista e que, por motivos de segurança, a utilização da mesma por aeronaves de asa fixa ficou impedida, implicando uma intervenção de fundo que representou um investimento superior a 600 mil euros, assegurando a segurança e estabilidade nos próximos anos.

Enquanto decorria este processo, foi possível assegurar o início das obras do Comando de Proteção Civil e de construção de uma nova Aerogare, que decorrem a bom ritmo, num investimento de mais de 2,5 milhões de euros que transformará esta infraestrutura aeroportuária numa estrutura referencial no concelho e na região, tornando-a uma das portas de entrada na Região do Douro.

Alexandre Alves, responsável da Sevenair, operadora desta carreira aérea, salientou a importância de Vila Real nesta rota, sendo que é a porta de entrada do Douro e, como tal muito requisitada. Vila Real representava, antes do encerramento da pista, cerca de 25% do total de passageiros desta operação.

O Presidente da Câmara Rui Santos e o Vereador Carlos Silva aproveitaram a ocasião para agradecer a todos os parceiros e ao Estado Central por todo o auxílio, manifestando um grande entusiasmo no retomar da normalidade desta rota, que liga o Norte ao Sul do país. Salienta-se ainda que, estando a Câmara Municipal ciente da importância desta estrutura na região, estão a ser desenvolvidos estudos, ao mesmo tempo que se procuram financiamentos, para um possível aumento da extensão da pista, procurando que esta infraestrutura permita acolher, no futuro, outra tipologia de aeronaves de maior dimensão.