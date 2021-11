Carrinha da Igualdade passou por Vila Real

Cerca de 120 jovens vila-realenses participaram, no dia 3 de novembro, na Praça do Município, na iniciativa da Federação Nacional das Associações Juvenis, Carrinha da Igualdade, promovida na sequência da Campanha Nacional Associativismo Juvenil: Escola para a Igualdade, financiada pelo POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, tendo a CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género como organismo intermédio.

Vila Real foi uma das paragens da unidade móvel da FNAJ que está a percorrer o país com técnicos especializados nesta área promovendo, junto dos jovens e das organizações de juventude, a sensibilização para a igualdade e o respeito pela diversidade.

Esta iniciativa, que contou com o apoio do Município, visa fomentar uma cidadania ativa dos jovens no que diz respeito à temática da igualdade e não discriminação, assente no empoderamento, na capacitação e na afirmação da sua cidadania, abordando temas como igualdade de género, igualdade de oportunidades, orientação sexual, origem étnica, origem racial, deficiência, idade, crença ou religião e características sociais e económicas.

O Vereador da Juventude, Alexandre Favaios, agradeceu a presença e participação ativa dos agentes educativos, alunos e professores das escolas profissionais Agostinho Roseta e NERVIR, afirmando que é intenção da autarquia continuar a associar-se a iniciativas desta natureza com vista a sensibilizar os jovens para as temáticas mais atuais. O Vereador relembrou ainda que o Município de Vila Real é um dos 70 membros fundadores da Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude, criada em 2020, facto do qual muito se orgulha e que comprova que Vila Real está na linha da frente na definição e no debate das Políticas de Juventude de base local.

GC da Câmara Municipal de Vila Real