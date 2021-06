Casa da Cultura de Mondim de Basto inaugurada pela Secretária de Estado da Valorização do Interior

O Favo das Artes – Casa da Cultura de Mondim de Basto foi inaugurado no passado dia 4 de junho, numa cerimónia presidida pela Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira.

O momento foi vivido com grande entusiasmo por toda a comunidade Mondinense que, há várias gerações, dinamizam aquele espaço com música, teatro, literatura, cinema.

No discurso de inauguração, a Presidente da Câmara, Teresa Rabiço, lembrou a história do edifício e a importância que o mesmo assumiu para a formação cultural dos Mondinenses. Destacou ainda o empenho do executivo municipal na realização desta obra, que representou um investimento que ascendeu a 1,4 milhões de euros e que transformou o antigo edifício num centro cultural de excelência.

A Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, falou da importância que este tipo de investimentos representa nos territórios do interior, para a atração e fixação de população. Elogiou também o trabalho que o executivo municipal tem desenvolvido, nomeadamente, no que diz respeito à captação e gestão dos fundos comunitários para projetos estruturais, como o que agora se inaugurou.

A cerimónia de inauguração terminou com a estreia da peça Yerma, protagonizada pelo TAM – Teatro Amador Mondinense.

O Favo das Artes – Casa da Cultura tem já uma programação cultural definida para os próximos meses e que se encontra a ser distribuída por toda a população. Particularmente neste mês de junho, assiste-se ao regresso do Festival Internacional de Teatro Miguel Torga que conta já com a sua décima segunda edição.