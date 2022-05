Casa da Cultura – Museu Escola de Ribeira de Pena recebeu Encontro de Basto e Barroso

A Casa da Cultura – Museu Escola de Ribeira de Pena recebeu, no dia 18 de maio, a 6ª sessão dos Encontros de Basto e Barroso. A sessão, que se debruçou sobre o tema “Autonomia e Flexibilidade Curricular – Refletir para Incluir”, teve como oradores Albino Almeida, Presidente da Associação Nacional das Assembleias Municipais, Fernando Ilídio, Professor na Universidade do Minho e Eusébio Machado, Coordenador do Projeto MAIA. A moderação esteve a cargo de Inês Silva, Professora do Agrupamento de Escolas Escolas de Ribeira de Pena.

A abertura da sessão contou com a intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, João Noronha e da diretora do Agrupamento de Escolas de Ribeira de Pena, Paula Leal. O encerramento deste encontro ficou a cargo do diretor do Centro de Formação de Basto, João Carlos Sousa.

Os Encontros de Basto e Barroso são uma iniciativa promovida pelo Centro de Formação de Basto e têm como objetivo preservar a união dos municípios de Basto e Barroso, através da educação.