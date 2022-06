Casa de Mateus acolhe “Refrações Camonianas em escritores do Séc. XXI”

O Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos, a Fundação da Casa de Mateus e a Direção Regional de Cultura do Norte organizam, na Casa de Mateus, no próximo dia 19 de junho de 2022, entre as 9h15 e as 13h00, e entre as 15h30 e as 18h00, o colóquio “Refrações Camonianas em escritores do Séc. XXI”.

O Colóquio contará com a presença de escritores como Nuno Júdice, Mário Cláudio, Ana Luísa Amaral, Fernando Pinto do Amaral, Ana Margarida de Carvalho, Carlo A. André, Rui Lage, José Viale Moutinho, João Rasteiro ou Álvaro Magalhães, que nos falarão da sua relação com Camões e da presença viva da obra camoniana na sua própria obra.

A assistência ao Colóquio é livre, sujeita a inscrição prévia, até ao limite de lotação da sala. O almoço, opcional, tem um custo individual de 30 euros. Aqueles que quiserem adquirir um cartão de amigo poderão fazê-lo sem custos suplementares com a inscrição neste Colóquio.

Os que já são Amigos da Casa de Mateus beneficiam de um desconto de 10 euros na inscrição para o almoço.