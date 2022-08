Casa de Mateus assinala Dia Internacional da Juventude com descontos para jovens

É já esta sexta-feira, 12 de agosto, que se comemora o Dia Internacional da Juventude, por resolução da Assembleia Geral da ONU em 1999, em resposta à recomendação da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude, reunida em Lisboa, de 8 a 12 de agosto de 1998. Todos os anos é definido um tema para as comemorações desta data, sendo que este ano, 2022, o tema central é“Solidariedade Intergeracional: criar um mundo para todas as idades ” .

A Fundação da Casa de Mateus associa-se a esta data, proporcionando aos jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 29 anos, a visita aos jardins da Casa por 5€ e a visita geral à Casa de Mateus por 7,5€, sujeita a reserva ou disponibilidade.

Uma iniciativa do IPDJ I.P. que tem comemorado esta data com a realização de diversos eventos e iniciativas em parceria com diferentes organizações, assinalando-a também com a atribuição de descontos para os jovens contando com o apoio de diversas entidades públicas e privadas, assumindo o IPDJ, IP a responsabilidade de divulgar os respetivos apoios pela sua rede multicanal.