Casa de Mateus disponibiliza visitas com áudio-guias

“Seja bem-vindo à Casa de Mateus. Ao longo da visita, poderá revisitar a história do património acumulado através das sucessivas gerações da Família”. Esta será a primeira frase que o visitante vai ouvir quando colocar os auscultadores, disponíveis desde o dia 18 de abril, Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, nas visitas à Casa de Mateus.

Com a disponibilização dos áudio-guias, a Fundação da Casa de Mateus introduz um novo método de visita aos seus Jardins, à Horta-Jardim e ao “Museu da Vinha de Mateus”.

Com este novo método, complementar às visitas com um guia, o visitante poderá efetuar uma visita composta por 23 pontos de interesse no exterior da Casa, durante cerca de 38 minutos de gravação, usufruindo de uma maior e vasta experiência.

Ao longo dos vários pontos, quem visitar a instituição, poderá mergulhar na história característica e identitária da Casa de Mateus, construída ao longo das gerações, numa viagem agradável e a um ritmo que não é imposto por guias ou por grupos, começando no Espelho de Água, passando pelo Cruzeiro e por outras surpresas que prometem fazer perder a noção do tempo. O objetivo é que o visitante possa ficar atento aos detalhes e interpretações que surgirão pelo caminho, numa visita intimista, única e marcada pelo tempo próprio de cada um.

A Fundação da Casa de Mateus disponibiliza 50 aparelhos de utilização individual, acompanhados com um folheto que complementa a visita. O áudio-guia está disponível em 5 idiomas: português, inglês, espanhol, francês e alemão.