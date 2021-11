Casa de Mateus e Espaço Cultural Miguel Torga na rota do “Manuelizando o Croupier”

Manuelizando o Croupier apresenta-se na Casa de Mateus, em Vila Real, no dia 13 de novembro às 17h00 e no Espaço Miguel Torga, em Sabrosa, no dia 12 de novembro, às 21h00.

Uma leitura polifónica, multilíngue e orquestrada à boa maneira “manuel sur scène”, inventada por Alvaro García de Zúñiga, para os seus próprios textos.

A obra em cena é A Canção do Croupier de Mississipi, de Leopoldo María Panero (1948-2014), que será lida por um elenco de 5 a 7 leitores de cada vez, nas versões original, em castelhano, e portuguesa.

Cada performance começa com uma leitura que dura cerca de 15 minutos, ao fim dos quais a roleta literária reorganiza os papéis e recomeça a leitura em sessões sequenciais até ao máximo de sete vezes, com uma duração total de 1h15.

Esta espécie de teatro musical estreou na Noite da Literatura Europeia e na programação das Festas de Lisboa de 2019, no Centro Galego de Lisboa. Resultou de um convite do Instituto Cervantes à blablaLab que aceitou o desafio de acolher no seu universo a obra de Leopoldo María Panero.Manuelizando o Croupier regressa agora à estrada para se apresentar em vários espaços literários do Norte de Portugal, com um novo conjunto de leitores, sendo que desta vez a residência criativa decorrerá na Casa de Mateus, no âmbito do projeto de programação em rede “Palavras Cruzadas”, financiado pela CCDR-N e desenvolvido em parceria pelos municípios de Vila Real, Sabrosa e Bragança e a Fundação Casa de Mateus.