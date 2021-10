Casa do Conhecimento de Boticas promove encontro de Comunidade de Leitores

Entre os meses de setembro de 2021 e fevereiro de 2022, a Rede de Casas do Conhecimento (RCdC) desenvolve, em formato híbrido, a 5ª edição da Comunidade de Leitores.

No dia 20 de outubro, a partir das 17h30, a Casa do Conhecimento de Boticas será responsável por promover a 22ª sessão da iniciativa, com a análise ao livro “Como a Sombra que Passa”, do escritor espanhol António Muños Molina, estando a dinamização da obra a cargo de Vladimiro Nunes, editor, tradutor e jornalista.

Associe-se à iniciativa, faça o seu registo em https://bit.ly/CL_22 e participe numa das Casas do Conhecimento ou online, através da plataforma Zoom.

Refira-se que a Comunidade de Leitores é uma iniciativa organizada pela Casa do Conhecimento e pelos Serviços de Documentação e Bibliotecas da Universidade do Minho (UM), em colaboração com as Casas do Conhecimento dos Municípios de Boticas, Montalegre, Paredes de Coura e Vila Verde, e tem como objetivos a promoção da leitura ao longo da vida, tornando-a numa atividade de caráter social e comunicacional que motive a partilha de conhecimento, reflexões e inquietações a partir de uma experiência de leitura, contribuindo para a nossa formação enquanto cidadãos ativos, capazes de questionar o mundo e agir sobre ele.