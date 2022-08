Casa dos Noura recebe estreia do documentário “DOMVS” a 3 de setembro

No próximo sábado, dia 3 de setembro, às 16h00, a Casa dos Noura recebe a estreia do documentário “DOMVS”, da autoria de Laura Vilela, natural de Vila Chã. O documentário de oito minutos é dedicado a antigas tradições do Interior Norte de Portugal, que continuam a ser o modo de sobrevivência de muitos habitantes nas aldeias quase desabitadas.

Sinopse: Hoje, os mais velhos vão morrendo e os novos fogem da sina de viver no campo. João Taveira tem 34 anos, é pastor e contraria o fim. Com as encostas de Trás-os-Montes e o Vale do Tua como cenário, DOMVS conta a história deste homem que se perde no silêncio do pasto.

Estará em exibição de 6 a 18 de setembro, na Casa dos Noura, em Alijó. Depois, segue para a Porta de Entrada do Vale do Tua, em São Mamede de Ribatua, onde estará em exibição de 20 a 30 de setembro. A entrada é livre.

O documentário conta com o apoio da Restart – Instituto de Criatividade, Artes e Novas Tecnologias e da Câmara Municipal de Alijó.

GC CM Alijó