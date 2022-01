“CASA– Juntos construímos a nossa Casa!”: Projeto social apresentado em Lamego

Foi apresentado hoje, dia 18 de janeiro, o projeto “CASA– Juntos construímos a nossa Casa!”, uma iniciativa aprovada no âmbito do programa “Bairros Saudáveis”. Com o financiamento de 50.000 euros, o projeto prevê a intervenção a nível social, ambiental e urbanístico junto da comunidade do Bairro Social da Quinta de Santo António, para promover a qualidade de vida dos residentes e incentivar a integração social.

O “CASA (Comunidade, Afetos, Sonhos, Ambições) – Juntos construímos a nossa Casa!” é um projeto da Santa Casa da Misericórdia de Lamego e da Obra Kolping de Portugal, em parceria com a Câmara Municipal de Lamego, a Junta de Freguesia de Lamego (Almacave e Sé) e a Cruz Vermelha Portuguesa – delegação de Lamego, que pretende capacitar e envolver as comunidades locais para a sua efetiva integração social.

A cerimónia de apresentação do projeto “CASA – Juntos construímos a nossa Casa!” contou com a presença da Vice-Presidente da CML, Catarina Ribeiro, que explicou «o projeto aprovado no âmbito do programa “Bairros Saudáveis” para Lamego é uma excelente oportunidade para resolver carências previamente identificadas no Bairro Social da Quinta de Santo António e melhorar a qualidade de vida da comunidade residente. Tem a vantagem de ser liderado por uma equipa que reúne diferentes entidades, que vai permitir uma abordagem integrada e cooperação de diferentes valências para tentar solucionar, já nos próximos meses, pequenos problemas de acordo com os eixos definidos.”

Os três eixos de intervenção, nomeadamente a nível social, ambiental e urbanístico, têm como o objetivo fomentar as relações entre os residentes do Bairro Social da Quinta de Santo António e a comunidade local, incentivar a integração social e reabilitar espaços comuns do edificado. A intervenção centra-se na resolução das necessidades identificadas localmente, através da promoção de ações de apoio ao estudo e ao desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais; da valorização da identidade cultural das comunidades locais, enquanto veículo de inclusão e coesão social; da qualificação e reabilitação de espaços comuns e do edificado e também da promoção de ações de educação ambiental.

Enquanto entidade parceira, a Câmara Municipal de Lamego vai ceder um espaço para a equipa técnica trabalhar diariamente no terreno.

O projeto “CASA – Juntos construímos a nossa Casa!” foi um dos 246 projetos aprovados em 774 candidaturas recebidas pelo programa “Bairros Saudáveis”, tendo como financiamento o montante máximo de 50.000 euros. Este programa destina-se às populações residentes em bairros e outros territórios, sendo que estes têm de cumprir determinados requisitos, designadamente: condições de habitabilidade deficientes; baixos rendimentos; jovens em idade escolar a não frequentar a escola ou com elevada percentagem de insucesso; pessoas em situação de exclusão social ou abandono; pessoas de risco em caso de COVID-19 e com constrangimentos de acesso a cuidados de saúde.