Casa Miguel Torga abre portas no dia 17 de janeiro

A Casa Miguel Torga, em S. Martinho de Anta, concelho de Sabrosa (Vila Real), será inaugurada no próximo dia 17 janeiro 2022, data em que se assinalam 27 anos da morte do escritor.

Doado à Direção Regional de Cultura do Norte por Clara Crabbé Rocha, professora catedrática da Universidade Nova de Lisboa e filha de Miguel Torga, o edifício foi adaptado, visando a sua transformação numa Casa de escritor que preserve a memória das vivências quotidianas de Miguel Torga na sua terra natal, São Martinho de Anta.

A dinamização turístico-cultural do espaço, através da promoção dos roteiros torguianos, será feita em parceria com a Câmara Municipal de Sabrosa, conforme acordado em protocolo celebrado entre a DRCN e a Autarquia em julho do ano passado.

O projeto de recuperação, musealização e promoção da Casa de Miguel Torga, desenvolvido pela Direção Regional de Cultura do Norte, compreende um investimento total de 341 515, 54€, tendo sido sendo objeto de financiamento em 90% pelo Turismo de Portugal, através da Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior do programa Valorizar – Programa de Apoio à Valorização e Qualificação de Destino.

A Casa Miguel Torga, em S. Martinho de Anta, é a casa de família do autor onde os seus pais viveram, onde nasceu e permaneceu até ao início da adolescência e para onde retornava com periodicidade até ao fim da sua vida. Mais tarde, a casa foi remodelada pela sua esposa Andrée Crabbé Rocha, tornando-se casa de férias da família.

Agora casa-museu, o equipamento está pronto para receber todos aqueles que queiram conhecer mais da vida e obra do poeta e escritor através de uma abordagem expositiva centrada na intimidade do autor, na sua relação com a família, no seu reconhecimento internacional e na sua relação ao território.

A Casa Miguel Torga, com o vizinho Espaço Miguel Torga – equipamento cultural contemporâneo, arquitetado por Eduardo Souto de Moura –, reforça S. Martinho de Anta como um local de conhecimento e divulgação do autor.