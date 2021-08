Casal intoxicado com monóxido de carbono em Vila Real está livre de perigo

O casal que foi transportado do parque de campismo de Vila Real para o hospital com suspeitas de intoxicação por monóxido de carbono apresenta uma evolução clínica favorável, disse fonte do hospital Pedro Hispano, no Porto, à Agência Lusa.

Os dois jovens, ambos na casa dos 20 anos, encontravam-se no parque de campismo de Vila Real e ter-se-ão sentido mal enquanto tomavam banho num pequeno balneário daquele espaço.

Fonte do Hospital Pedro Hispano, no Porto, disse à Lusa que recebeu duas pessoas encaminhadas pelo Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) para tratamento na Unidade de Medicina Hiperbárica (UMH), na sequência de “uma intoxicação por monóxido de carbono”.

De acordo com a fonte, os jovens apresentavam sintomas de “náuseas, vómitos, cefaleias e perda de consciência, compatíveis com a situação de intoxicação por monóxido de carbono, o que justificou o envio para tratamento com oxigenoterapia hiperbárica”, na UMH do Hospital Pedro Hispano.

Ambos apresentam, segundo a unidade hospitalar, “uma evolução clínica favorável”.

Recorde-se que, no local, segundo o comandante, após relatos de um alegado cheiro a gás, os bombeiros, por uma questão de segurança, fecharam a torneira do gás.

Lina Lopes, que trabalha no parque de campismo, disse desconhecer as causas que levaram os jovens ao hospital, no entanto acrescentou que a casa de banho em causa foi “imediatamente selada”, que o esquentador e a botija de gás se encontram no exterior daquele edifício e que foram chamados técnicos ao local para uma averiguação.

Fonte: Agência Lusa