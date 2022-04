Castelo de Montalegre atinge 10 mil visitas em 2022

Foi alcançado, no passado dia 14 de abril, o número 10 mil viistantes. Desde o início do ano que estão registadas 10 mil visitas ao castelo de Montalegre. Um número que comprova o impacto turístico da “sala de visitas” do concelho.

No topo de um monte granítico, de onde se descortinam as serras do Gerês (a Oeste) e do Larouco (a Leste) e o curso do rio Cávado (a Norte), o castelo de Montalegre domina a povoação, a poucos quilómetros da fronteira com a Galiza. Juntamente com o Castelo da Piconha, próximo de Tourém, e o Castelo de Portelo, em Sendim (Padornelos).

Erguido na cota de 980 metros acima do nível do mar, o castelo, de quadrangular, é constituído por quatro torres ligadas por muralhas, fechando a praça de armas. No centro desta, abre-se uma cisterna.