Castelo de Montalegre recebe noite musical com ópera

O Castelo de Montalegre recebe no próximo 21 de agosto, pelas 22 horas, uma noite musical de qualidade superior com ópera. Trata-se de uma nova produção de “Cavalleria Rusticana”, a obra-prima de Pietro Mascagni, que irá contar com o Coro e Orquestra da Ópera na Academia e na Cidade. A primeira parte do concerto fica a cargo da Banda Musical de Parafita.

Com direção musical do maestro José Ferreira Lobo, encenação de Alfonso Romero e cenografia de Miguel Massip, “Cavalleria Rusticana” é uma ópera em um ato onde o amor, a traição e a vingança são os ingredientes principais. Estreada em Roma, em 1890, e considerada a primeira ópera verista italiana, corrente que introduziu um maior realismo na narrativa, por oposição ao romantismo, “Cavalleria Rusticana” é apresentada no Castelo de Montalegre com corpos artísticos e solistas nacionais, ou fixados em Portugal, de grande talento, como Maria Ermolaeva (Santuzza), Pedro Rodrigues (Turiddu), Gisela Sachse (Lucia), Pedro Telles (Alfio) e Patrícia Quintas (Lola).