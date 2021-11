Catálogo “Misericórdia de Lamego 1519-2019” galardoado pela Associação Portuguesa de Museologia

O catálogo da exposição temporária “Misericórdia de Lamego.1519 – 2019”, numa edição do Museu de Lamego e da Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), foi distinguido na edição 2021 dos prémios da Associação Portuguesa de Museologia. A publicação dedicada ao mecenato artístico desta Santa Casa recebeu uma Menção Honrosa na Categoria “Catálogo”. O volume reúne as entradas de onze investigadores especialistas nas áreas da História, História da Arte e da Conservação e Restauro.

Organizada em parceria entre o Museu e a Misericórdia de Lamego, a exposição “Misericórdia de Lamego.1519 – 2019”, foi constituída por quatro núcleos – “A Encomenda, os Artistas”, “Ao Perto”, “Beneméritos” e “Reformar, Modernizar” – acompanhados por textos explicativos, em português e inglês. Esta mostra esteve patente ao público entre maio e setembro de 2019 no Museu de Lamego, proporcionando ao visitante um novo olhar sobre a atividade cultural e artística da Misericórdia ao longo de cinco séculos de existência. A iniciativa alcançou mais de 28 mil visitas.

“Felicito o Museu de Lamego e a DRCN pela conquista deste importante galardão que distingue a excelência de uma publicação que perpetua a anterior exposição e o conhecimento, numa perspetiva multidisciplinar, sobre a marca que vários artistas e mecenas foram deixando nesta Santa Casa em diversas campanhas de decoração”, afirma o Provedor António Pinto Carreira.

O catálogo “Misericórdia de Lamego.1519-2019” encontra-se disponível para aquisição online em https://forms.gle/U7EjhtK8acwxvsTP6