Catarina Martins e Marisa Matias no Peso da Régua em comício de verão

Na próxima sexta-feira, dia 27 de agosto, pelas 21:30 horas, realiza-se no Jardim da Alameda dos Capitães de Peso da Régua, um Comício de Verão do Bloco de Esquerda (BE).

Este comício terá intervenções de Catarina Martins, Coordenadora Nacional do Bloco de Esquerda e Marisa Matias, Eurodeputada. Além disso, contará com Enara Teixeira, candidata à Câmara Municipal de Peso da Régua, Vasco Valente Lopes, candidato à Assembleia Municipal de Peso da Régua, Vítor de Carvalho, candidato à Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Peso da Régua e Godim, e Carolina Leite, candidata à Assembleia Municipal de Lamego.