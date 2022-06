Catarina Ribeiro participa em encontro promovido pelo Presidente da República

A Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Catarina Ribeiro, participou esta semana no encontro promovido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no antigo Picadeiro Real, em Belém, local que recebeu os presidentes de câmaras municipais de todo o País.

No encontro, Catarina Ribeiro teve a oportunidade de agradecer ao Presidente da República o amável convite endereçado ao executivo e abordar outros assuntos relativos ao concelho.

Na sua intervenção, Marcelo Rebelo de Sousa apelou a um consenso comum e ao cumprimento de prazos do processo de descentralização de competências para o Poder Local. Conforme já realizado no início do seu primeiro mandato, este encontro também serviu como mote para o reconhecimento público e agradecimento simbólico que o Presidente da República dirigiu aos autarcas pelo trabalho desenvolvido em prol dos munícipes.

O evento incluiu um momento musical com a atuação da Orquestra Geração e do fadista Camané.

GC da CM de Lamego