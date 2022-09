Católica, Águas do Norte, Águas do Douro e Paiva e SIMDOURO desafiam alunos do secundário

O que podemos fazer para combater a escassez da água? É este o mote que servirá para alunos do secundário, provenientes de 80 municípios da região Norte, darem asas à imaginação e criarem um vídeo que sensibilize para a importância de reduzir e reutilizar um dos nossos bens mais escassos: a água. É esse o objetivo do concurso “Não fiques à seca!” promovido pela Universidade Católica no Porto, em parceria com a Águas do Norte, S.A., a Águas do Douro e Paiva e a SIMDOURO – Saneamento do Grande Porto. Os melhores vídeos, quer sejam a título individual ou em equipa até três estudantes, serão premiados. As inscrições já arrancaram e decorrem até 29 de outubro.

“O concurso está em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – Água Potável e Saneamento (ODS6) e Ação Climática (ODS13) – e pretende suscitar nos estudantes do secundário a vontade de aliarem as suas competências de comunicação e vídeo com este tema tão pertinente: a preservação de um bem escasso como é a água,” salienta Célia Manaia, vice-presidente da Universidade Católica no Porto.

De acordo com o site das Nações Unidas, “a água é fundamental para o desenvolvimento socioeconómico, para a produção de energia e alimentos, para a construção de ecossistemas saudáveis e para a sobrevivência da espécie humana. A água é também essencial para fazer frente às alterações climáticas, servindo como elo crucial entre a sociedade e o meio ambiente.” Neste sentido, é importante combater a sua escassez e por essa razão, até 2050 existirá um aumento da população mundial, em paralelo com uma maior procura do setor industrial e doméstico das economias emergentes.

O concurso “Não fiques à seca!” foi pensado para dar oportunidade a todos os estudantes do secundário, do 10º, 11º e 12º ano e de qualquer área científica, que através da sua criatividade, realizem um vídeo que não deverá ultrapassar os 3 minutos e que através de uma mensagem clara, baseada em informação credível e rigorosa, e igualmente criativa e assertiva, cumpra o objetivo de sensibilização. Este concurso constitui assim uma campanha inclusiva, que pretende chegar a todos os cidadãos, de todas as idades com o objetivo de juntos podermos contribuir para mudar comportamentos e hábitos de consumo, no sentido de promover uma crescente e coletiva eficiência hídrica com vista à preservação deste recurso.

As submissões dos trabalhos deverão ser efetuadas através do preenchimento do formulário online disponível no website da Universidade Católica no Porto até 29 de outubro. Para mais informações e participação no concurso, consultar: https://www.porto.ucp.pt/pt/concursonaofiquesaseca

GC AN