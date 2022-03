CCDR-N apresenta nova edição do Prémio Arquitetura do Douro

A sessão decorre pelas 15h no Centro de Alto Rendimento do Pocinho, em Vila Nova de Foz Côa

A CCDR-NORTE e a Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa, em parceria com a Ordem dos Arquitectos – Secção Regional do Norte, a Direção Regional de Cultura do Norte e a Entidade Regional de Turismo Porto e Norte, organizam, no próximo dia 7 de março (às 15 horas), a sessão de lançamento da nova edição do Prémio Arquitetura do Douro, que terá lugar no Centro de Alto Rendimento do Pocinho, Vila Nova de Foz Côa.

No evento estarão presentes o Presidente da CCDR-NORTE, António Cunha, e o Presidente da CM de Vila Nova de Foz Côa, João Paulo Sousa, assim como Laura Castro, Diretora Regional de Cultura do Norte, Luís Pedro Martins, Presidente do TPNP, António Belém Lima, Arquiteto, e Conceição Melo, Presidente da Ordem dos Arquitectos – Secção Regional do Norte, num momento de debate dedicado à “Importância da Arquitetura para o Património e o Turismo do Douro”, moderado por Aida Carvalho, Presidente da Fundação Côa Parque.

O Prémio de Arquitetura do Douro assinala em 2022 a sua 7.ª edição e enquadra-se no programa oficial das Comemorações dos 20 Anos do Alto Douro Vinhateiro Património da Humanidade.