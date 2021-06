CCDR-N apresentou reforço financeiro do Norte 2020 em Boticas

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) realizou esta segunda-feira, dia 7 de junho, no auditório do Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB), a sessão “Norte: Ativamos Territórios, Criamos Novos Destinos”, onde foi anunciado o lançamento de um concurso de 36 milhões de euros em apoios comunitários destinados exclusivamente para os territórios de baixa densidade da região Norte, bem como apresentados os cinco projetos do Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos (PROVERE) previstos para este território e financiados no âmbito do NORTE 2020.

O encontro contou, entre outros, com a presença do Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, e do Presidente da CCDR-N, António Cunha.

Na sua intervenção, Fernando Queiroga destacou “a importância de se criarem medidas e apoios que vão de encontro às necessidades e realidades dos territórios. No Alto Tâmega já foram criados 180 postos de trabalho advindos de investimentos públicos e privados, facto que permitiu tornar a região mais atrativa, gerar emprego e fixar população”.

Por sua vez, António Cunha referiu que “a melhor forma de atrair e fixar pessoas nos territórios de baixa densidade passa por criar atividades económicas que promovam o desenvolvimento regional, criem mais postos de trabalho e combatam o despovoamento do interior do país”.

Com o reforço de 36 milhões de euros, o investimento total do NORTE 2020 já ascende aos 71 milhões de euros.

No final da sessão decorreu uma visita guiada ao Boticas Parque, um dos projetos-âncora do PROVERE que abrangeu a construção de infraestruturas e equipamentos de apoio para a valorização, dinamização e conservação do património natural do Concelho de Boticas.