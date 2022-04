CCDR-NORTE assinala Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

A CCDR-NORTE organiza, hoje, a conferência “Para que serve um Sítio Património Mundial” e Antestreia do documentário “Galegos D’ouro”. A sessão decorrerá pelas 15h, no Teatrinho da Régua.

A sessão contará com a participação do Presidente CCDR-NORTE, António Cunha, do Presidente da Câmara Municipal de Peso da Régua, José Manuel Gonçalves, da Diretora Regional de Cultura do Norte, Laura Castro, do Presidente da Liga dos Amigos do Douro, António Saraiva, e do Vice-Presidente da Xunta da Galicia, Alfonso Rueda, e contará com um painel de debate, relativo à temática “Experiências de gestão e salvaguarda das paisagens Património Mundial: desafios do passado, presente e futuro”, composto por Célia Ramos, Vice-Presidente da CCDR-NORTE, Aida Carvalho, Presidente da Fundação Côa Parque, Vanda Serpa, Diretora do Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas do Pico, e moderada por Ricardo Jorge e Silva Bento, Pró-Reitor para o Planeamento, Território e Património da UTAD.

Este momento marca ainda a antestreia do documentário “Galegos D’ouro”, com a presença da realizadora Arminda Deusdado, uma coprodução da RTP e TV Galicia, com o apoio da CCDR-NORTE.

O evento assinala as comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, assim como o início de um ciclo de conferências a realizar no âmbito das comemorações dos 20 anos da classificação do Alto Douro Vinhateiro Património Mundial, e conta com a parceria da Fundação Museu do Douro, da Liga dos Amigos do Douro Património Mundial e do Município de Peso da Régua.

No fim da sessão os intervenientes estarão disponíveis para prestar declarações à comunicação social.