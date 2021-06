CCDR-NORTE lança marca territorial e reforma comunicação para afirmar o Norte

Branding NORTE reposiciona imagem da Região e reorganiza a comunicação da instituição e dos seus serviços

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-NORTE) apresentou hoje no WOW (World of Wine), em Vila Nova de Gaia, a nova marca territorial da Região Norte. Com este novo branding, reformulou também toda a imagem e comunicação da instituição.

“Hoje é um dia importante para a CCDR-NORTE, mas é sobretudo um dia importante para a Região Norte – para a sua legítima vontade de afirmação e para uma maior autonomia e consistência na sua comunicação estratégica, institucional e programática”, explicou o Presidente da CCDR-NORTE, António Cunha.

“No ADN visual quisemos valorizar a identidade nacional da Região Norte. Somos parte, e não somos uma parte qualquer. Somos o berço histórico da Nação Portuguesa e somos o seu permanente motor de futuro”, explicou.

A marca territorial NORTE passa a determinar e a subordinar um universo de assinaturas da região e da instituição, onde se encontra desde logo a marca institucional da CCDR-NORTE e a marca do próximo Programa Operacional Regional do Norte: o NORTE 2030.

“Este é um projeto que terá os seus postulados e desenvolvimentos no horizonte do próximo ano”, explicou ainda o Presidente da CCDR-NORTE. “Pretendemos desenvolver uma presença mais contemporânea e relevante junto de instituições e stakeholders regionais e nacionais, especialmente através de novas plataformas digitais; ter uma imagem e uma voz mais consistentes; adotar uma linguagem mais acessível e mais próxima; e chegar a públicos a que não chegamos atualmente.”

“O posicionamento de comunicação proposto para o Norte é o da região portuguesa com a maior promessa de futuro, baseado nas suas raízes e num ADN criativo e fazedor”, sintetizou na sessão Jorge Sobrado, o responsável para as áreas de Estratégia, Comunicação e Relações Institucionais da CCDR-NORTE.

“Criámos uma marca-família, uma verdadeira ‘marca umbrela’, ao serviço da região e de uma instituição. Ao mesmo tempo que construímos um branding territorial diferenciador, racionalizamos a imagem institucional, conferindo-lhe unidade, coerência e eficácia. Pomos agora fim a uma pulverização de assinaturas e imagens fragmentadas sem sentido e conteúdo”, explicou o responsável.

A CCDR-NORTE avançou ainda que, no futuro, este branding territorial poderá ser participado e partilhado por instituições e empresas do Norte, sob regras e condições que estão a ser definidos.

A marca NORTE foi desenvolvida com base no conjunto de reflexões e contributos de diversas personalidades da Região Norte ligadas ao setor da comunicação e da criatividade, tendo resultado de um concurso público. A OPAL foi a agência criativa e de publicidade vencedora do concurso e responsável pelo seu desenvolvimento.