CCDR-NORTE organiza conferência final do projeto transfronteiriço ARIEM+

A CCDR-NORTE, em parceria com a Agência Galega de Emergências (AXEGA) e CIM do Alto Minho, organiza amanhã, dia 19, o evento final do projeto transfronteiriço ARIEM+ onde será possível conhecer, em primeira mão, o desenvolvimento de tecnologias mais avançadas na gestão de emergência e de riscos. O projeto está a ser implementado na zona de fronteira do noroeste peninsular e tem como objetivo ser um referencial de boas práticas internacionais nas áreas de salvamento e emergência.

O evento, que contará com a presença da Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, e o Vice-Presidente da CCDR-NORTE, Beraldino Pinto, resulta de uma parceria entre entidades presentes nas três regiões: CCDR-Norte, Agência Galega de Emergências (AXEGA), Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Guarda Nacional Republicana (GNR), Junta de Castela e Leão e Comunidade Intermunicipal do Alto Minho.

O ARIEM+ é um projeto de colaboração entre responsáveis da gestão e mobilização de recursos para as principais emergências do Norte de Portugal, do sul da Galiza e de Castela e Leão, cujos principais objetivos são o de aumentar a resiliência territorial face aos riscos naturais transfronteiriços e de fomentar o investimento contra determinados riscos, garantindo a resiliência a catástrofes e desenvolvendo sistemas para a sua gestão. Os apoios garantiram, até ao momento a possibilidade de equipamento técnico, tais como três veículos de autobomba (utlizados por bombeiros no combate a incêndios), uma mota de água e kits de incêndio e de salvamento; foram ainda organizados 7 simulacros conjuntos e 19 ações formativas.

O evento decorrerá presencialmente na Alfândega do Porto e, paralelamente, será disponibilizada a sua transmissão on-line nas redes sociais da CCDR-NORTE.

As inscrições encontram-se disponíveis neste endereço: https://www.ariemplus.eu/pt/inscricao

Fonte: Gabinete de Comunicação da CCDR-N