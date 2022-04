CCDR-NORTE promove sessão online de Inclusão Financeira

Iniciativa resulta de parceria entre a CCDR-NORTE e o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros e está enquadrada no Plano de Capacitação Financeira da Região Norte.

A CCDR-NORTE organiza, no próximo dia 29 de abril, a primeira sessão do Plano de Capacitação Financeira da Região Norte, em formato online, sob o tema “Inclusão Financeira – serviços bancários essenciais”. Esta sessão destina-se aos técnicos das autarquias locais e dos gabinetes municipais de apoio ao consumidor/empreendedorismo. O momento de boas-vindas contará com a intervenção do Presidente da CCDR-NORTE, António Cunha.

Do programa, que se desenrolará ao longo da manhã, constam quatro tópicos principais: abertura de conta de depósito à ordem, serviços de pagamento e segurança digital, conta de serviços mínimos bancários e acesso ao crédito e gestão de endividamento. A abordagem a estes temas será conduzida pelo Banco de Portugal.

O Plano de Capacitação Financeira da Região Norte, integrado no Plano Nacional de Formação Financeira, tem como objetivo elevar o nível de conhecimentos financeiros da população e promover a adoção de atitudes e comportamentos financeiros adequados na Região do Norte. Nesse sentido, para além desta, serão promovidas mais duas sessões online ao longo do ano, relacionadas com a Gestão da Poupança e com Hábitos de Precaução e Resiliência Financeira.

GC da CCDR-N