CDS-PP: “os resultados eleitorais expressam um trabalho de proximidade e mérito”

O CDS-Partido Popular, em comunicado, destacou que confirmou o seu estatuto de terceira força política, em termos autárquicos, no distrito de Vila Real, ao reforçar o número de mandatos, nomeadamente Membros de Assembleias Municipais (vulgo, deputados municipais) e Membros de Assembleias de Freguesia.

No mesmo documento, afirma que, nas eleições de 26 de setembro de 2021, o CDS-PP concorreu coligado em sete municípios – Alijó, Chaves, Mesão Frio, Montalegre, Ribeira de Pena, Santa Marta de Penaguião e Vila Real – apoiou um movimento independente em Boticas e concorreu com candidaturas próprias nos restantes municípios – Mondim de Basto, Murça, Peso da Régua, Sabrosa, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar.

“Analisados os resultados eleitorais, o CDS aumentou o número de eleitos em mais de 20% face a 2017. Mesmo se forem considerados, exclusivamente, os resultados das listas próprias, os centristas obtiveram mais mandatos que a soma de Chega, CDU (Partido Comunista Português + Partido Ecologista “Os Verdes”), Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e o PAN. O CDS-Partido Popular alcançou uma maior implantação territorial no distrito, estando representado em mais quatro municípios do que em 2017 – Mesão Frio e Ribeira de Pena (coligação com o PPD/PSD), Sabrosa e Valpaços (listas próprias)”, explica o partido.

Segundo o Presidente Distrital do partido, Gonçalo Nascimento Alves, “os resultados eleitorais expressam um trabalho de proximidade e mérito, das estruturas locais e distritais, que tem sido desenvolvido nos últimos anos”. Ressalvando, no entanto, que “embora francamente positivos, (os mandatos obtidos) ficam aquém das expetativas e das ambições do partido”.

Para o dirigente centrista, “o CDS é um partido fundador do regime democrático, um partido com história no poder local, logo trabalharemos para recuperar a confiança e o voto dos transmontanos e dos durienses”. “Pois queremos mais, muito mais, através dos nossos ideais e convicções, com as nossas propostas e soluções, queremos melhorar a vida dos nossos concidadãos e das nossas comunidades”, afirmou o líder distrital do CDS-PP.