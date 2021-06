CDU apresentou candidatos para órgãos autárquicos de Sabrosa

A Coligação Democrática Unitária (CDU) apresentou os candidatos aos órgãos autárquicos de Sabrosa no passado domingo. O evento teve lugar no Largo da Praça, em Sabrosa.

O candidato à Câmara Municipal de Sabrosa pela CDU é José Amaral Veiga, candidato independente, natural de Sabrosa e agente funerário. A cabeça de lista candidata à Assembleia Municipal é Elisa Amaral, membro da organização concelhia do Partido Comunista Português e funcionária da Câmara Municipal de Sabrosa. O primeiro candidato à Assembleia de Freguesia da Sabrosa é Paulo Nóbrega candidato independente e trabalhador da Águas do Interior Norte.

No seu discurso, José Amaral Veiga destacou a necessidade de defesa das características básicas do poder local. “Não basta falar das vantagens da proximidade do poder local às populações quando ao mesmo tempo se teima em manter por repor e devolver ao povo as freguesias que foram extintas contra a sua vontade”, afirmou o candidato da CDU à Câmara Municipal de Sabrosa.

Elisa Amaral sublinhou a importância da Assembleia Municipal e a necessidade em garantir que nesse órgão sejam discutidas as propostas da CDU. Paulo Nóbrega declarou estar empenhado em lutar para que a Junta de Freguesia responda aos problemas da população.

No começo da cerimónia foi apresentada a mandatária da Concelhia da CDU, Filomena Amaral, membro da Direção da Organização Regional de Vila Real do PCP. A apresentação do evento ficou a cargo de Gonçalo Oliveira, membro da Comissão Política do Comité Central do Partido Comunista Português.

