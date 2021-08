CDU contactou com a população da Freguesia de Folhadela

No passado dia 7 de julho, a CDU efetuou uma ação de contacto com a população da freguesia de Folhadela, no sentido de elaborar o seu programa para as eleições autárquicas de 26 de setembro, uma vez que “considera que é partindo da base, envolvendo os eleitores e o povo, escutando as suas expectativas, os seus anseios e as suas necessidades, que o programa eleitoral tem pertinência e validade”.

Da comitiva fizeram parte o candidato à Câmara Municipal de Vila Real, Alexandre Coelho, o candidato à Junta de Freguesia de Folhadela, Nuno Gonçalves, e o candidato à Assembleia Municipal, Ricardo Almeida, entre outros elementos da concelhia da CDU de Vila Real.

Após esta visita, em comunicado, a CDU explica que, em Sabroso, “constatou o mesmo panorama de envelhecimento demográfico”, problema ao qual acresce a falta de apoio dos pequenos agricultores e da agricultura familiar, “uma realidade esquecida pelo Orçamento de Estado de 2021m que teima em não dar resposta às necessidades já identificadas”.

Na aldeia de Vila Nova, a CDU visitou o Bairro Social e “constatou ser necessário reforçar a integração dos moradores no contexto vicinal, criando espaços de contacto e de sociabilidade comunitária, reiterando a importância do reforço e promoção do associativismo, do desporto, do recreio e da cultura na freguesia, assim como do acompanhamento por técnicos especializados e vocacionados para a área social”.

Por fim, a CDU contactou com a população de Folhadela, que informou a coligação sobre “a necessidade de melhorar as vias públicas e resolver definitivamente a situação do caminho em terra batida para a Pála, solução adiada de eleição para eleição”.

De salientar que a CDU anunciou que pretende eleger um representante na Assembleia de Freguesia, o candidato Nuno Gonçalves, e apelou à população do concelho vila-realenses para se envolver e participar na elaboração do programa partidário.