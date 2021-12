CDU de Vila Real divulgou lista de candidatos às eleições legislativas

A CDU de Vila Real divulgou, hoje, a lista de candidatos às eleições legislativas marcadas para dia 30 de janeiro de 2022.

A lista é encabeçada por José Miguel Fernandes, 54 anos, Agricultor, Presidente da Associação dos Pastores do Norte e do Secretariado dos Baldios de Trás-os-Montes e Alto Douro, e membro da Direção da Organização Regional de Vila Real do PCP.

Em segundo está Julia Violante, 65 anos, professora e membro da Comissão Concelhia de Vila Real e da Direção da Organização Regional de Vila Real do PCP; seguida de Inês Torrado da Silva, 57 anos, médica e militante do PCP.

Em quarto, foi apresentado António Serafim, 66 anos, técnico administrativo e coordenador da União de Sindicatos de Vila Real, seguido por José Moutinho, em quinto lugar, 30 anos, enólogo e Membro do Conselho Nacional do Partido Ecologias “Os Verdes”.

O mandatário distrital é Manuel Cunha, médico e diretor do serviço de hematologia do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.