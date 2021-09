CDU encerra campanha eleitoral com arruada em Vila Real

A candidatura da Coligação Democrática Unitária (CDU) de Vila Real efetuou, esta tarde, a tradicional arruada que assinalou o último dia de campanha para as eleições autárquicas.

Ao longo destes dias, segundo o candidato à Câmara Municipal de Vila Real, Alexandre Coelho, a CDU “fez aquilo que tem sempre andado a fazer nos últimos anos: estar junto da população”. “Foram-nos apresentados vários problemas e muitas pessoas têm vindo ter connosco”, reforçou o cabeça de lista, relembrando que “a casa da CDU estará sempre de portas abertas para apoiar e ouvir a população vila-realense”.

De entre as diversas ações realizadas, no âmbito da visita às freguesias de Vila Real, o candidato sublinhou que tem observado uma “tentativa de fazer obras que não foram feitas nos últimos quatro anos”. “É lamentável ver que o objetivo é mostrar obra. Nesta última semana, verificamos, em freguesias mais distantes do centro, a tentativa de alcatroar estradas, sem discernimento. O que vimos foram remendos feitos por cima de outros remendos, que já tinham sido remendados”, explicou Alexandre Coelho, dando o exemplo de estradas alcatroadas que ficaram por cima do patamar das casas, sem passeios, podendo provocar inundações aquando do mau tempo.

Outro contacto que mereceu a atenção do candidato foi o das associações que se queixam “de falta de apoio” por parte da autarquia e por parte das outras forças políticas. “Disseram-nos que convidaram outras candidaturas, mas que fomos a única que se deslocou”, reforçou, acrescentando que, muitas vezes, a solução pode não passar pelo apoio monetário, mas pela atuação ao nível dos problemas da associação que, neste caso, se prendiam com a falta de iluminação e de acessos.

Uma arruada junto da população

Após visitas ao longo da semana, a CDU concluiu a sua campanha com a arruada, uma iniciativa que, segundo o candidato à Câmara Municipal, “é um símbolo especificamente ligado ao Partido Comunista Português e à CDU” que foi imitado pelos outros partidos. “Ficamos muito gratos pelos outros partidos utilizarem a arrudada como o fecho da sua campanha e, se assim o entenderem, podem utilizar o nosso programa eleitoral, ficamos gratos, dado que se o fizerem, será em prol da população”, concluiu Alexandre Coelho.

Recorde-se que no seu programa eleitoral, a CDU defende a restauração das freguesias; recusa a municipalização da educação, da saúde, da cultura e da segurança social, propondo, em alternativa, a descentralização com a criação das regiões administrativas, retirando a concessão e a privatização de serviços essenciais.

Além disso, fazem parte deste programa a promoção dos recursos e da produção local, tais como a agricultura familiar; a reabilitação de edifícios para habitação familiar e a revisão do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), propondo criar mais espaços verdes em Vila Real.

No âmbito da mobilidade, a CDU propõe o alargamento da rede de transportes urbanos, a elaboração de um plano de intervenção na rede viária do concelho, incluindo os caminhos rurais e a criação de uma rede coerente de ciclovias.

Quanto a perspetivas para este domingo, Alexandre Coelho declarou que “a CDU está na corrida para ganhar e ter um lugar na Câmara Municipal de Vila Real”, para poder, de uma forma democrática, discutir o melhor para os eleitores.