CDU entregou listas de candidatos ao concelho de Vila Real

A Coligação Democrática Unitária (CDU) já entregou, no Tribunal de Vila Real, as listas de candidatos ao concelho de Vila Real.



O processo foi registado pela mandatária Júlia Correia e acompanharam-na os candidatos da CDU Alexandre Coelho (cabeça de lista

à Câmara Municipal de Vila Real), Vítor Carvalho (Candidato à Junta de Freguesia de Vila Real), Ricardo Almeida (cabeça de lista à

Assembleia Municipal de Vila Real) e Nuno Cruz (Junta de Freguesia de Borbela e Lamas de Olo).



No dia 31 de Julho a CDU inicia o processo de elaboração do seu programa eleitoral, reunindo com a população da freguesia de Borbela e Lamas de Olo. No dia 7 de Agosto, será a vez de escutar a população de Folhadela.