CDU promoveu ação de contacto com a população da freguesia de Arroios

No âmbito da construção do programa eleitoral às Eleições Autárquicas de setembro de 2021, a CDU visitou a freguesia de Arroios. Da comitiva fizeram parte os candidatos Alexandre Coelho (Câmara Municipal), José Caldeira (Junta de Freguesia de Arroios) e Ricardo Almeida (Assembleia Municipal).

Arroios é uma das freguesias do concelho de Vila Real que regista menor número de eleitores e de população. Com uma situação geográfica privilegiada, possui áreas onde ainda não chegou o saneamento básico.” Apesar do sector terciário averbar no concelho o maior número de efetivos em relação aos restantes sectores de atividade económica, em Arroios ainda se pratica a pequena agricultura, de cariz familiar. Em todo o caso, houve quem abandonasse o cultivo agrícola e deixasse a monte os seus campos, apesar de, em certos pontos da freguesia, os recursos hídricos serem abundantes e propícios à atividade rural”, começou por informar a candidatura.

Arroios, a par com outras freguesias do concelho de Vila Real, possui um manancial de recursos que poderiam ser aproveitados pelo primeiro sector de atividade económica, oferecendo bons produtos e contrariando os espécimes que chegam às grandes superfícies comerciais por via do agronegócio capitalista. O agronegócio, concentrado em cinco corporações, apresenta uma cota de 30% da produção mundial de alimentos, já que os restantes 70% são responsabilidade do pequeno e do médio agricultor. Porém, tem três quartos de responsabilidade na destruição dos ecossistemas, pela utilização massiva de organismos geneticamente modificados e de pesticidas.

Sob esta ótica, a CDU, “conhecedora do ritmo da perda das florestas, da erosão das terras férteis, da desertificação, do consumo e da necessidade de alargar o número de pessoas com acesso a água potável como bem público, tudo fará em prol da manutenção da biodiversidade, do equilíbrio dos ecossistemas e das boas práticas ecológicas, exortando ao bom uso das terras aráveis e ao consumo responsável”.

A CDU, capacitada das enormes potencialidades da freguesia de Arroios e assumindo-se como grande força transformadora e de esquerda no poder local, pretende eleger um representante na Assembleia de Freguesia, o candidato José Caldeira.