CDU promoveu ação de contacto com a população da UF Mouçós e Lamares

A CDU realizou uma ação de contacto com a população na União de Freguesias de Mouçós e Lamares, iniciativa que visou elaborar o programa eleitoral para o município e freguesias em que concorre. Da comitiva fizeram parte o candidato Alexandre Coelho (Câmara Municipal de Vila Real), Carlos Quinteiro (Freguesia de Mouçós e Lamares), Ricardo Almeida (Assembleia Municipal), entre outros membros da concelhia local.

“Tomando contacto com as aspirações e necessidades dos habitantes da freguesia de Mouçós e Lamares, a CDU pretende que seja aumentada a rede de saneamento básico, estendendo-a para as localidades da freguesia onde ainda não existe, assim como o reforço do asseio público, apelando ao aumento da regularidade de limpeza de ruas, valetas, parques e áreas de lazer, cemitérios e jardins. No aspeto da rede viária, a CDU defende que é fundamental a pavimentação dos arruamentos da freguesia, tanto as danificadas como aquelas que o requeiram por outra razão, e construir passeios sempre que tal se mostre necessário, assim como considera fulcral promover o entendimento entre os proprietários de terrenos agrícolas e florestais, de forma a ser estudada uma solução para o alargamento dos caminhos rurais”, referiu em comunicado, acrescentando que considera “urgente” requalificar a antiga casa da Junta de Freguesia em Lamares, colocando-a ao serviço das populações, com atendimento presencial um dia por semana, e realizar obras de beneficiação em fontes e tanques públicos da freguesia.

No campo da cultura, do lazer e da ocupação dos tempos livres, a CDU propõe restaurar a antiga “Casa da Escola” em Lamares, tornando possível o desenvolvimento de atividades de natureza cultural e educativa, através da instalação de um pólo da biblioteca pública, pretende incentivar e apoiar as associações culturais e desportivas da freguesia e construir recintos polivalentes para usufruto da sua população.

A CDU apelou, por fim, à população do concelho de Vila Real que se envolva e participe na elaboração do seu programa partidário.