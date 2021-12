Celebração do Natal na unidade hospitalar de Vila Real do CHTMAD

Como é habitual nesta época, a Comissão de Humanização, em conjunto com as Ligas de Amigos das Unidades Hospitalares de Vila Real e Lamego e a Casa do Pessoal de Chaves, organizaram algumas iniciativas com o intuito de trazer um pouco do espírito natalício aos utentes e profissionais de saúde.

Na Unidade Hospitalar de Vila Real, mesmo condicionados pelas restrições impostas pela pandemia, a Class Band de Sanguinhedo e o Grupo Coral de Mouçós levaram o (en)canto das suas músicas ao exterior dos Internamentos do Edifício principal, Psiquiatria, Pediatria e Oncologia.

Paralelamente, com os devidos cuidados, a Liga dos Amigos do Hospital de São Pedro entregou alguns presentes aos utentes desta Unidade Hospitalar.

“Obrigado a todos os que espalharam alegria junto dos nossos doentes e profissionais”, informou o Centro Hospitalar.