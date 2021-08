Celebrado o dia de São Bartolomeu em Quintã

No passado dia 29 de agosto, celebrou-se o dia de São Bartolomeu, orago de Quintã. Nesta cerimónia, a população de Quintã, para além da normal homenagem a S. Bartolomeu, teve a oportunidade de assistir à inauguração de uma obra de arte que representa o Cristo Crucificado, esculpido em granito por Paulo Duarte,

São Bartolomeu ou São Bartolomeu Apóstolo, também chamado de Natanael, foi um dos doze apóstolos de Jesus Cristo, segundo o Novo Testamento e, mais especificamente, os quatro Evangelhos. O seu dia é celebrado a 24 de agosto, mas as suas gentes habituaram-se a homenageá-lo no domingo seguinte a esse dia.

A presidente da União de Freguesias de Pena, Quintã e Vila Cova, Adília Clemente, na sua intervenção, falou de um “sonho concretizado”, depois do alargamento do cemitério e da requalificação do espaço envolvente, e agradeceu à autarquia de Vila Real, aos Baldios de Quintã, ao pároco local e ao escultor Paulo Duarte.

Refira-se que Adília Clemente, atual autarca de Pena, Quintã e Vila Cova, é candidata em lista única e independente às próximas Eleições Autárquicas, que se realizam a 26 de setembro.