Município de Lamego celebra Dia das Florestas

O Município de Lamego vai levar a cabo um conjunto de ações que visam a sensibilização para as temáticas associadas à defesa da floresta e o anúncio do reforço das políticas municipais nesta área com o objetivo de assinalar este ano o “Dia Internacional das Florestas”. Através do Gabinete Técnico Florestal e do Parque Biológico da Serra das Meadas, esta ação ambiental é dirigida à comunidade escolar e ao público em geral e será desenvolvida, a 21 de março, no Parque Biológico da Serra das Meadas e na sua área envolvente.



O programa é composto pela palestra de sensibilização “Floresta Segura” e pela apresentação do programa “Arborizar 25”, com ambas as iniciativas a decorrer no auditório do Parque Biológico. Pelas 11 horas, será promovida uma ação de reflorestação da Serra das Meadas nas imediações deste parque.