Celeirós do Douro recebeu ContoContigo

A Associação Centro de dia S. Pedro em Celeirós do Douro abriu portas ontem, 22 de janeiro, à Peripécia Teatro para mais um ContoContigo.

A sessão de contos realizou-se no final de uma tarde fria, mas que nem assim desmotivou as gentes desta freguesia, que assistiram ao conto “O Diabo atrás da Árvore” de João Araújo Correia e “Quando Gordura era Formosura”, de Maria Hercília Agarez, interpretados pela atriz Patrícia Ferreira.

Este é um projeto promovido pelo município de Sabrosa em colaboração com o Espaço Miguel Torga, que pretende levar a cultura a todas as aldeias do concelho, e desta forma, combater o isolamento destas pessoas e encher de vida e cultura as localidades.

A primeira sessão de 2023 do ContoContigo, aconteceu no passado dia 20 de janeiro em São Martinho de Anta.